Tschofenig startet mit Podestplatz in Vierschanzentournee

Guter Auftakt in die Vierschanzentournee für Daniel Tschofenig!

Domen Prevc kann seine Favoritenrolle beim ersten der vier Springen in Oberstdorf bestätigen. Er segelt bereits im ersten Durchgang auf 141,5 Meter und legt auch im zweiten einen Sprung auf 140 Meter nach. Er siegt souverän.

Der zweite Platz geht an Titelverteidiger Tschofenig. Er liegt 17,5 Punkte hinter dem Sieger. Bis kurz nach Ende des zweiten Durchgangs wird der Slowene Timi Zacj als ex aequo Zweiter geführt, er wird jedoch nach der Materialkontrolle wegen eines um drei Millimeter zu langen Anzugbeins disqualifiziert.

Der Deutsche Felix Hoffmann feiert damit zuhause vor 25.500 Fans als Dritter sein bestes Ergebnis bei einer Tournee.

Aber auch den anderen Österreichern gelingt ein guter Start in die 74. Vierschanzentournee. Fünf landen in den Top Ten.

Hörl, Kraft und Ortner fallen leicht zurück

Jan Hörl liegt nach dem ersten Durchgang in Lauerposition, kann aber im zweiten Durchgang seine Leistung nicht bestätigen. Er fällt als Vierter knapp vom Podest.

Nach dem ersten Durchgang liegen die beiden auf den Rängen acht (Kraft) und neun (Ortner). Am Ende erreicht Kraft den neunten Platz. Ortner muss sich mit Rang zwölf begnügen.

Auch Jonas Schuster fällt von Rang drei auf den achten Platz zurück.

Der Jüngste im Team, Stefan Embacher, ist zuletzt gut in Form gewesen und darf auch heute mit Rang sieben zufrieden sein. Besonders der zweite Sprung gelingt gut.

Manuel Fettner startet sehr solide in seine letzte Tournee. Mit Sprüngen auf 129 und 130,5 Metern gelingt ihm im zweiten Durchgang eine Steigerung. Er wird 16.

Auch weitere Mitfavoriten sind in Lauerstellung

Auch Raimund belegt den guten fünften Platz. Mitfavorit Ryoyu Kobayashi wird Sechster.

Bereits am Mittwoch geht es mit der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen weiter.