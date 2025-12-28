Nach den zuletzt eher mageren Ergebnissen meldete sich das österreichische Team pünktlich zum Tournee-Auftakt zurück.

Daniel Tschofenig flog mit 131,5 Metern auf den starken dritten Platz und beendete damit sein Formtief. Den Qualifikationssieg holte sich der Slowene Domen Prevc vor dem Deutschen Philipp Raimund.

Auch dahinter war die rot-weiß-rote Dichte enorm: Jan Hörl (5.) und Stephan Embacher (6.) sprangen souverän in die Top-Sechs. Manuel Fettner (13.), Jonas Schuster (16.) und Maximilian Ortner (24.) schafften den Sprung in den Bewerb ebenfalls ohne Probleme.

Die K.o.-Duelle der Österreicher:

Maximilian Ortner - Sandro Hauswirth/SUI

Stefan Kraft - Jason Colby/USA

Jonas Schuster - Sakutaro Kobayashi/JPN

Manuel Fettner - Danil Vassilyev/KAZ

Stephan Embacher - Isak Andreas Langmo/NOR

Jan Hörl - Luca Roth/GER

Daniel Tschofenig - Roman Koudelka/CZE