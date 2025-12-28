Der K.o.-Modus: Das Herzstück der Tournee
Warum heute jeder Meter zählt? Das Ergebnis der Qualifikation bestimmt die Duelle für den ersten Durchgang am Montag. Im berüchtigten K.o.-System trifft der Quali-Sieger auf den 50., der Zweite auf den 49. und so weiter.
Top 50: Nur wer heute unter die besten 50 springt, darf morgen vor den zehntausenden Fans in der Arena abheben.
Taktik-Falle: Wer in der Quali patzt und nur knapp weiterkommt, muss morgen gegen einen der absoluten Überflieger ran – ein hohes Risiko, schon beim ersten Tournee-Stopp alle Gesamtsieg-Chancen zu verspielen.
Lucky Loser: Neben den 25 Duellsiegern steigen morgen auch die fünf punktbesten Verlierer in das Finale auf.