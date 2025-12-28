NEWS

Tournee-Auftakt: Quali in Oberstdorf - das Ergebnis

Domen Prevc untermauert seine Favoritenrolle. ÖSV-Adler mannschaftlich mit starker Quali. Hier alle Ergebnisse der Quali in Oberstdorf.

Tournee-Auftakt: Quali in Oberstdorf - das Ergebnis
Nach den zuletzt eher mageren Ergebnissen meldete sich das österreichische Team pünktlich zum Tournee-Auftakt zurück.

Daniel Tschofenig flog mit 131,5 Metern auf den starken dritten Platz und beendete damit sein Formtief. Den Qualifikationssieg holte sich der Slowene Domen Prevc vor dem Deutschen Philipp Raimund.

Auch dahinter war die rot-weiß-rote Dichte enorm: Jan Hörl (5.) und Stephan Embacher (6.) sprangen souverän in die Top-Sechs. Manuel Fettner (13.), Jonas Schuster (16.) und Maximilian Ortner (24.) schafften den Sprung in den Bewerb ebenfalls ohne Probleme.

Die K.o.-Duelle der Österreicher:

Maximilian Ortner - Sandro Hauswirth/SUI

Stefan Kraft - Jason Colby/USA

Jonas Schuster - Sakutaro Kobayashi/JPN

Manuel Fettner - Danil Vassilyev/KAZ

Stephan Embacher - Isak Andreas Langmo/NOR

Jan Hörl - Luca Roth/GER

Daniel Tschofenig - Roman Koudelka/CZE

Das Ergebnis der Quali in Oberstdorf:

Der K.o.-Modus: Das Herzstück der Tournee

Warum heute jeder Meter zählt? Das Ergebnis der Qualifikation bestimmt die Duelle für den ersten Durchgang am Montag. Im berüchtigten K.o.-System trifft der Quali-Sieger auf den 50., der Zweite auf den 49. und so weiter.

  • Top 50: Nur wer heute unter die besten 50 springt, darf morgen vor den zehntausenden Fans in der Arena abheben.

  • Taktik-Falle: Wer in der Quali patzt und nur knapp weiterkommt, muss morgen gegen einen der absoluten Überflieger ran – ein hohes Risiko, schon beim ersten Tournee-Stopp alle Gesamtsieg-Chancen zu verspielen.

  • Lucky Loser: Neben den 25 Duellsiegern steigen morgen auch die fünf punktbesten Verlierer in das Finale auf.

