Die Vierschanzentournee startet wieder! 2025/26 findet die bereits 74. Auflage statt.

Los geht es traditionell mit dem Springen im bayrischen Oberstdorf. Am Sonntag steht zunächst noch die Qualifikation an (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im vergangenen Jahr gab es für Österreichs Skispringer auf der Schattenbergschanze einen Dreifachsieg, angeführt von Stefan Kraft.

Alle Termine der Vierschanzen-Tournee 2025/26 >>>

LIVE-Infos: