NEWS

Vierschanzentournee heute: Qualifikation in Oberstdorf

Alle LIVE-Infos zur Qualifikation für die erste Station der Vierschanzen-Tournee:

Vierschanzentournee heute: Qualifikation in Oberstdorf Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Vierschanzentournee startet wieder! 2025/26 findet die bereits 74. Auflage statt.

Los geht es traditionell mit dem Springen im bayrischen Oberstdorf. Am Sonntag steht zunächst noch die Qualifikation an (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im vergangenen Jahr gab es für Österreichs Skispringer auf der Schattenbergschanze einen Dreifachsieg, angeführt von Stefan Kraft.

Alle Termine der Vierschanzen-Tournee 2025/26 >>>

LIVE-Infos:

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

#26 - Florian Liegl
#26 - Christian Nagiller

Slideshow starten

32 Bilder

Mehr zum Thema

Strauchelnde ÖSV-Adler - Das sind die Tournee-Favoriten

Strauchelnde ÖSV-Adler - Das sind die Tournee-Favoriten

Skispringen
2
Jannik Schuster tanzt in der Skisprungfamilie aus der Reihe

Jannik Schuster tanzt in der Skisprungfamilie aus der Reihe

Skispringen
5
Skisprung-Legende verpasst Tournee, aber träumt von Olympia

Skisprung-Legende verpasst Tournee, aber träumt von Olympia

Skispringen
1
Vierschanzen-Tournee 2025/26 - Zeitplan und Programm

Vierschanzen-Tournee 2025/26 - Zeitplan und Programm

Skispringen
Die Startliste für den Frauen-Slalom am Semmering

Die Startliste für den Frauen-Slalom am Semmering

Ski Alpin
Meixner gewinnt Österreicherinnen-Duell in PWHL

Meixner gewinnt Österreicherinnen-Duell in PWHL

Eishockey
1
Zwei ÖSV-Siege an einem Tag: "Haben einen Riesenschritt gemacht"

Zwei ÖSV-Siege an einem Tag: "Haben einen Riesenschritt gemacht"

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Oberstdorf Vierschanzen-Tournee Skisprung-Weltcup