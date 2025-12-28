NEWS

Moser bei Kläbo-Sieg zu Tour de Ski-Auftakt Achter

Damit stellt er sein bestes Weltcup-Ergebnis ein. Die Burgenländerin Scherz ist bei den Frauen im Viertelfinale gestürzt.

Moser bei Kläbo-Sieg zu Tour de Ski-Auftakt Achter Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Der Tiroler Benjamin Moser hat am Sonntag zum Auftakt der Tour de Ski als Achter sein bestes Weltcup-Ergebnis eingestellt.

Den Sieg im Skating-Sprint in Toblach sicherte sich erwartungsgemäß Titelverteidiger Johannes Hösflot Kläbo.

Moser gewann nach locker geschaffter Qualifikation seinen Viertelfinal-Lauf souverän, im Semifinale kam als Vierter aber das Aus. Auf sein erstes Finale fehlte einmal mehr nicht viel, Achter war er auch schon in der Vorsaison in Ruka gewesen.

102. Weltcuperfolg für Kläbo

Rekordweltmeister Kläbo entschied die erste von sechs Tour-Etappen vor seinen Teamkollegen Lars Heggen und Oskar Opstad Vike für sich.

Der 29-jährige Kläbo feierte seinen 102. Weltcuperfolg. Das Frauenrennen ging an seine Landsfrau Kristine Stavaas Skistad, die vor der Deutschen Coletta Rydzek und Maja Dahlqvist aus Schweden siegte.

Die Burgenländerin Magdalena Scherz stürzte nach zehntschnellster Prologzeit im Viertelfinale und wurde Gesamt-26. Distanzspezialistin Teresa Stadlober blieb als 37. wenig überraschend bereits in der Qualifikation hängen.

Am Montag im 10-km-Einzelstartbewerb in der klassischen Technik sollte die Olympiadritte aber im Spitzenfeld landen können.

