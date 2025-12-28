Pflichtsieg! Black Wings kehren zurück auf die Siegerstraße

Die Black Wings Linz feiern in der 33. Runde der win2day ICE Hockey League einen 4:1-Heimerfolg über den HC Innsbruck.

Dabei gestalten die Tiroler den Schlagabtausch im ersten Abschnitt äußerst offen. Dennoch bringt Christoph Tialler die Black Wings mit 1:0 in Führung (13.).

Daraufhin agieren die Heimischen im Mittelabschnitt offensiver, können aber kaum für Großchancen sorgen. Kurz vor der zweiten Pausensirene können hingegen die "Haie" eine ihrer Torchancen ausnützen und bejubeln dank Patrick Kudla den 1:1-Ausgleich (39.).

Söllinger und Auvitu erlösen die Black Wings

Erst im Schlussabschnitt präsentieren sich die Linzer effektiver. Patrick Söllinger sorgt für 2:1-Führung der Stahlstädter (47.). Eine Doppelpack des französischen Defenders Yohann Auvitu (52./54.) lässt die Linzer letztlich durchatmen.

Damit kehren die Linzer im Kampf um die Top-10-Platzierungen nach vier Ligapleiten in Folge wieder auf die Siegerstraße zurück. Der HC Innsbruck bleibt indes weiterhin am Tabellenende.