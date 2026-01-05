NEWS

Prevc in der Bischofshofen-Quali vor drei Österreichern

Der Slowene hat die Trümpfe für den Gesamtsieg mit einem guten Gefühl für die Schanze selbst in der Hand.

Prevc in der Bischofshofen-Quali vor drei Österreichern Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Vor dem finalen Bewerb der Vierschanzen-Tournee in Bischofshofen deutet viel auf einen Triumph von Domen Prevc hin.

Der Slowene ist in der Qualifikation der deutlich stärkste, verweist drei ÖSV-Adler auf die Plätze: Stephan Embacher (-6,2 Punkte), Jan Hörl (-9,3) und Daniel Tschofenig (-13,0) folgen.

Stefan Kraft landet auf der 13, Manuel Fettner auf der 15. Clemens Aigner und Maximilian Ortner folgen auf 21 und 22, auch Niklas Bachlinger (34.) und Clemens Leitner (39.) schaffen die Quali. Knapp vorbei springt nur Julijan Smid, ihm fehlt als 51. exakt ein Punkt.

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Domen Prevc (Slowenien) - 16 Weltcupsiege
#20 - Matti Hautamäki (Finnland) - 16 Weltcupsiege

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Tournee-Finale LIVE: Quali in Bischofshofen

Tournee-Finale LIVE: Quali in Bischofshofen

Skispringen
ÖSV dominiert Bergisel-Quali: Kommt Prevc ins Grübeln?

ÖSV dominiert Bergisel-Quali: Kommt Prevc ins Grübeln?

Skispringen
4
Prevc geschlagen! Aber Embacher verpasst ersten Weltcupsieg knapp

Prevc geschlagen! Aber Embacher verpasst ersten Weltcupsieg knapp

Skispringen
1
Tournee: Die K.o.-Duelle der ÖSV-Adler in Innsbruck

Tournee: Die K.o.-Duelle der ÖSV-Adler in Innsbruck

Skispringen
5
Vierfachsieg für die ÖSV-Adler in der Innsbruck-Quali!

Vierfachsieg für die ÖSV-Adler in der Innsbruck-Quali!

Skispringen
4
Vierschanzentournee: Das Endergebnis am Bergisel

Vierschanzentournee: Das Endergebnis am Bergisel

Skispringen
2
Cooler "Bambi": Wie Embacher seine Nerven im Zaum hielt

Cooler "Bambi": Wie Embacher seine Nerven im Zaum hielt

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Stephan Embacher Stefan Kraft Clemens Aigner Jan Hörl Daniel Tschofenig Manuel Fettner Vierschanzen-Tournee Bischofshofen Jonas Schuster Domen Prevc Niklas Bachlinger Maximilian Ortner