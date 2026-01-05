Prevc in der Bischofshofen-Quali vor drei Österreichern

Vor dem finalen Bewerb der Vierschanzen-Tournee in Bischofshofen deutet viel auf einen Triumph von Domen Prevc hin.

Der Slowene ist in der Qualifikation der deutlich stärkste, verweist drei ÖSV-Adler auf die Plätze: Stephan Embacher (-6,2 Punkte), Jan Hörl (-9,3) und Daniel Tschofenig (-13,0) folgen.

Stefan Kraft landet auf der 13, Manuel Fettner auf der 15. Clemens Aigner und Maximilian Ortner folgen auf 21 und 22, auch Niklas Bachlinger (34.) und Clemens Leitner (39.) schaffen die Quali. Knapp vorbei springt nur Julijan Smid, ihm fehlt als 51. exakt ein Punkt.