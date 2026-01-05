Tournee-Finale heute: Quali in Bischofshofen

Endspurt bei der diesjährigen Vierschanzen-Tournee - Station Nummer vier steht an.

Am Montag (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) geht es in die Bischofshofen-Quali für den abschließenden Tournee-Bewerb am Dienstag.

Überflieger Domen Prevc geht mit einem Riesenvorsprung ins letzte Springen - kann dem Slowenen noch jemand gefährlich werden? Die beiden österreichischen Verfolger Jan Hörl und Stephan Embacher müssen schon auf einen Umfaller des Gesamtweltcup-Führenden hoffen.

