Nur Prevc besser! Lisa Eder springt in Villach aufs Stockerl

Erfolgreicher Tag für ÖSV-Springerin Lisa Eder!

Die 24-jährige Tirolerin muss sich beim Weltcupspringen auf der Normalschanze in Villach nur der Slowenin Nika Prevc geschlagen geben. Am Ende fehlen nur 2,7 Punkte auf den Tagessieg. "Das ist richtig cool. Vor allem in Villach ist echt immer was los von den Zuschauern her. Mein Fanclub war heute auch da, das hat mich ganz besonders gefreut", erklärte Eder, die sich in Kärnten sukzessive steigerte.

Eder: "So macht Skispringen Spaß."

"Die ersten Sprünge waren alle sehr früh. Jetzt habe ich mich überwunden, dass ich zur Kante zufahre und das hat sich ausgezahlt", so das ÖSV-Ass, das noch hinzufügte: "So macht Skispringen Spaß."

Das Podest komplettiert die Deutsche Selina Freitag mit 13,4 Punkten Rückstand.

Mit Julia Mühlbacher landet eine zweite Österreicherin in den Punkten, sie wird am Ende Zwölfte und bilanziert: "Ich habe wieder bewiesen, dass ich konstant bin. Ich würde sagen, der erste Sprungtag ist mal solide absolviert." Lisa Hirner verpasst den zweiten Durchgang.