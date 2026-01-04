Viel spannender hätte das dritte Springen der Vierschanzentournee 2025/26 nicht laufen können. Beim Bewerb am Bergisel in Innsbruck trennten die Top drei am Ende nur 0,7 Punkte.

Prevc geschlagen! Aber Embacher verpasst ersten Weltcupsieg knapp >>>

Über seinen ersten Weltcupsieg durfte schlussendlich Ren Nikaido jubeln. Der 24-jährige Japaner landete vor Domen Prevc und Stephan Embacher.

Nach seinem Premierenerfolg fehlten Nikaido etwas die Worte: "Ich bin heute einfach nur gesprungen, so gut ich kann. Ich habe an überhaupt nichts gedacht. Jetzt bin ich sprachlos, ich habe nicht damit gerechnet, hier zu gewinnen".

Prevc war "ein bisschen nervös"

Während sich Nikaido über seinen Premierensieg freute, verpasste der slowenische Saison-Dominator Domen Prevc nur um 0,5 Punkte seinen dritten Tournee-Erfolg in Folge. Damit ist auch der Grand Slam kein Thema mehr.

"Heute war ich ein bisschen nervös, aber ich habe es geschafft, trotz meiner Nervosität weiter zu pushen. Platz zwei ist super", zeigt sich Prevc erleichtert.

Der Sieg in der Gesamtwertung ist ihm kaum mehr zu nehmen. Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2025/26 >>>

Bei Embacher überwiegt die Freude

Nach dem ersten Durchgang noch ex aequo mit Nikaido in Führung lag Embacher.

Im zweiten Durchgang zeigte der junge Tiroler dann einen minimal schlechteren Sprung als der Sieger, dadurch verpasste er knapp seinen ersten Weltcupsieg und landete schlussendlich mit 0,7 Punkten bzw. 39 Zentimeter Rückstand auf Platz drei.

Nach dem Bewerb überwiegt bei Embacher trotzdem die Freude. Er sagt gegenüber LAOLA1: "Die Sprünge waren heute top. Daher kann ich sehr glücklich sein. Ich bin knapp dran gewesen, aber Ren (Nikaido, Anm.) ist heute besser gesprungen."