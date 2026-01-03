Domen Prevc hat nach den ersten beiden Stationen der Vierschanzentournee 2025/26 einen gewaltigen Vorsprung herausspringen können.

Gesamtwertung der Tournee 2025/26 >>>

Doch ist die Halbzeit-Führung wirklich so sicher, wie wir glauben? Wie oft sind die Halbzeitführenden noch eingebrochen und konnten am Ende nicht den begehrten "Goldenen Adler" holen?

LAOLA1 wirft einen Blick in die Geschichtsbücher. Wir starten im Jahr 2000: