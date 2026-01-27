NEWS

Zwei ÖSV-Stars verzichten auf Olympia-Generalprobe

Das Duo reist nicht zum Weltcup nach Willingen und bereitet sich stattdessen daheim auf die Olympischen Winterspiele vor.

Zwei ÖSV-Stars verzichten auf Olympia-Generalprobe Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Unmittelbar vor den Olympischen Spielen in Italien verzichten die rot-weiß-roten Skispringer Jan Hörl und Stephan Embacher auf einen Einsatz beim Weltcup in Willingen.

In Deutschland finden am Wochenende noch zwei Großschanzen-Bewerbe auf der Mühlenkopfschanze statt. Die erste Skisprung-Medaillenentscheidung bei den Winterspielen in Predazzo steigt für die Männer am 9. Februar auf der Normalschanze.

"Ich mache eine Pause, ein bisschen weg vom Skispringen. Ich werde schauen, dass ich körperlich topfit bin und dann mit voller Frische nach Italien fahre", sagt Hörl am Dienstag im Rahmen der Olympia-Einkleidung in Wien.

Österreichs prominenteste Abwesende bei Olympia 2026

Manuel Fettner
Eva Pinkelnig

