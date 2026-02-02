Einbruch! Norwegens Skispringer wurden in Willingen bestohlen

Das norwegische Skisprung-Team ist am Rande des Weltcups in Willingen offenbar Opfer eines Diebstahls geworden.

Demnach haben sich unbekannte Täter Zugang zur Umkleidekabine der Mannschaft verschafft. "Es ist unglaublich, dass so etwas passieren kann", wird Skisprungchef Jan-Erik Aalbu vom norwegischen Narichtenportal "VN" zitiert.

Auch erste Ermittlungen wurden bereits aufgenommen, teilt der 62-Jährige dem norwegischen Medium "Dagbladet" mit. Der Vorfallhabe sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23:30 und 24 Uhr ereignet. Es soll ein Video geben, welches den Einbruch zeigt.

Vollständige Aufklärung kaum möglich

"Zwei Personen kamen mit den Helmen von Granerud und Forfang auf dem Kopf heraus. Wir haben niemanden in Verdacht. Wir finden es nur seltsam, dass jemand in die norwegische Umkleide gekommen ist", schildert Aalbu.

Gestohlen wurden unter anderem Helme, Jacken, Hauben, Handschuhe und Skibrillen. Die Sprungskier und Schuhe wurden hingegen nicht entwendet. Für den Wettkampf am Sonntag musste die norwegische Mannschaft improvisieren. "Wir haben die Olympia-Helme bekommen, einige nutzen sie nun als Reserve. Außerdem konnten wir uns vor Ort Ausrüstung leihen", so der 62-Jährige.

Ob sich der Vorfall vollständig aufklären lässt, ist unklar. Denn eine Identifizierung der Täter sei aufgrund der Tatsache, dass die Bilder "leider nicht besonders gut" sind, schwer möglich.