Skispringen LIVE - 2. Einzel in Willingen: Das aktuelle Ergebnis

Das letzte Kräftemessen vor den Olympischen Spielen!

Heute steigt auf der Mühlenkopfschanze der zweite Einzelbewerb des Wochenendes. JETZT im LIVE-Ticker>>>

Nach der gestrigen Machtdemonstration von Domen Prevc, der mit 155 Metern nur knapp am Schanzenrekord vorbeigeschrammt ist, brennen die ÖSV-Adler auf Revanche.

Bester Österreicher im ersten Bewerb war Manuel Fettner als Fünfter. Daniel Tschofenig und Stefan Kraft brennen auf eine Steigerung. Es ist die letzte Chance, vor der Abreise nach Italien noch einmal Selbstvertrauen und Form zu tanken.

Der Fahrplan für heute:

Start: 16:00 Uhr (1. Durchgang)

Die Favoriten: Kann jemand den „Domenator“ Domen Prevc biegen?

ÖSV-Check: Neben Kraft und Tschofenig ruhen die Hoffnungen auf Routinier Manuel Fettner, der gestern als Fünfter bester Österreicher war.

Wer schnappt sich den letzten Sieg vor Olympia? Bleib live dabei!