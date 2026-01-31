Skispringen LIVE - Einzel in Willingen: das Ergebnis

Die Adler sind zurück auf der Großschanze! Nach der Skiflug-WM in Oberstdorf geht es im deutschen Willingen um wichtige Weltcuppunkte und die Generalprobe für die Olympischen Spiele. JETZT im LIVE-Ticker>>>

Die rot-weiß-roten Adler präsentieren sich bärenstark: Daniel Tschofenig hat mit einem Satz auf 142,5 Meter die Qualifikation gewonnen und startet mit Selbstvertrauen in den ersten Einzelbewerb!

In Willingen nicht dabei sind die Olympiastarter Jan Hörl und Stefan Embacher.