Skispringen heute: Der zweite Einzel-Bewerb in Willingen

Am Samstag hat es kein ÖSV-Adler aufs Podest geschafft, diesmal soll der Sprung unter die ersten drei gelingen. LIVE-Infos:

Skispringen heute: Der zweite Einzel-Bewerb in Willingen Foto: © GEPA
Am Sonntag wartet auf die Skisprung-Männer der zweite Einzel-Bewerb in Willingen (16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Den ersten Wettkampf am Samstag konnte Domen Prevc überlegen für sich entscheiden, der slowenische Saison-Dominator siegte 22 Punkte vor dem Japaner Ren Nikaido.

Als bester Österreicher wurde Manuel Fettner Fünfter, Daniel Tschofenig klassierte sich als Zehnter ebenfalls in den Top 10. Stefan Kraft wurde 14., Clemens Aigner belegte Rang 15.

Es ist der letzte Bewerb vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Der zweite Einzel-Bewerb im LIVE-Ticker:

