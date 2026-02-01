Lisa Eder muss letzten Skisprung-Bewerb vor Olympia auslassen

Eirin Maria Kvandal hat die Olympia-Generalprobe am Sonntag gewonnen und sich zur Willingen-Doppelsiegerin gekürt.

Die norwegische Skispringerin verweist nach 136 und 138,5 Metern die Japanerin Nozomi Maruyama um 7,9 Punkte auf Platz zwei.

Weltcup-Leaderin Nika Prevc verbessert sich dank eines 146-m-Satzes noch als Dritte auf das Podest.

Als einzige Österreicherin am Start landet Julia Mühlbacher wie am Vortag auf Rang 13.

Lisa Eder muss ihren Antritt gesundheitlich angeschlagen absagen. Bereits am 7. Februar steht in Predazzo die erste Medaillentscheidung bei den Skispringerinnen an.