NEWS

Lisa Eder muss letzten Skisprung-Bewerb vor Olympia auslassen

In Abwesenheit Österreichs Nummer eins gewinnt Eirin Maria Kvandal auch das zweite Weltcup-Springen in Willingen.

Lisa Eder muss letzten Skisprung-Bewerb vor Olympia auslassen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Eirin Maria Kvandal hat die Olympia-Generalprobe am Sonntag gewonnen und sich zur Willingen-Doppelsiegerin gekürt.

Die norwegische Skispringerin verweist nach 136 und 138,5 Metern die Japanerin Nozomi Maruyama um 7,9 Punkte auf Platz zwei.

Weltcup-Leaderin Nika Prevc verbessert sich dank eines 146-m-Satzes noch als Dritte auf das Podest.

Als einzige Österreicherin am Start landet Julia Mühlbacher wie am Vortag auf Rang 13.

Lisa Eder muss ihren Antritt gesundheitlich angeschlagen absagen. Bereits am 7. Februar steht in Predazzo die erste Medaillentscheidung bei den Skispringerinnen an.

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

#10 - Chiara Kreuzer (Österreich) - 8 Weltcupsiege
#9 - Yuki Ito (Japan) - 9 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Eder hadert bei Olympia-Generalprobe: "Es fliegt gar nicht"

Eder hadert bei Olympia-Generalprobe: "Es fliegt gar nicht"

Skispringen
Skispringen LIVE - Einzel in Willingen: das Ergebnis

Skispringen LIVE - Einzel in Willingen: das Ergebnis

Skispringen
Skispringen LIVE: Einzelbewerb in Willingen

Skispringen LIVE: Einzelbewerb in Willingen

Skispringen
Skispringen heute: Der zweite Einzel-Bewerb in Willingen

Skispringen heute: Der zweite Einzel-Bewerb in Willingen

Skispringen
Nächste Prevc-Show! ÖSV-Adler verpassen Podest in Willingen

Nächste Prevc-Show! ÖSV-Adler verpassen Podest in Willingen

Skispringen
1
ÖSV-Team bei Skisprung-Farce in Willingen nicht am Podest

ÖSV-Team bei Skisprung-Farce in Willingen nicht am Podest

Skispringen
7
Vier Debütanten im Team: ÖEHV stellt Kader für Oslo vor

Vier Debütanten im Team: ÖEHV stellt Kader für Oslo vor

Eishockey

Kommentare

Lisa Eder Julia Mühlbacher Willingen Skisprung-Weltcup Frauen Skisprung-Weltcup Nika Prevc Wintersport Skispringen