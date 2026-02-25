Nina Astner rast in Oppdal aufs Podest

In Norwegen standen am Dienstag sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Riesentorläufe im Europacup an.

Während beim Männer-Riesenslalom in Norefjell Noel Zwischenbrugger als 14. bester Österreicher wird, läuft es bei den Frauen in Oppdal um einiges besser.

Nina Astner belegt im achten von zehn Saison-Riesentorläufen den dritten Rang. Die Olympia-Teilnehmerin landet am Ende 0,42 Sekunden hinter Siegerin Vanessa Kasper aus der Schweiz. Zweite wird die Italienerin Ilaria Ghilasberti (+0,10 Sek.).

Astner im Europacup nur spärlich im Einsatz

Für Astner, die in der vergangenen Saison die Europacup-Wertung im Riesentorlauf gewinnen konnte, war es der dritte Start in einem Europacup-Riesentorlauf in der laufenden Saison. Als Elfte (196 Punkte) ist sie die bestplatzierte Österreicherin in der Europacup-Riesentorlauf-Wertung.

In Führung liegt die Italienerin Sophie Mathiou (387 Punkte).

Natalie Falch wird am Dienstag als zweitbeste Österreicherin Zwölfte (+1,90 Sek.). Am Mittwoch steht in Oppdal ein weiterer Europacup-Riesentorlauf auf dem Programm.

Schweizer dominieren Männer-Riesentorläufe

Bei den Männern waren die Europacup-Riesentorläufe in Norefjell fest in Schweizer Hand. Am Montag siegt Fadri Janutin 0,61 Sekunden vor Sandro Zurbrügg. Zwischenbrugger landet als bester ÖSV-Athlet auf Platz 18 (+1,99 Sek.).

Am Dienstag gewinnt dann Lenz Hächler vor Janutin (+0,06 Sek.). In der Europacup-Wertung im Riesentorlauf führt Zurbrügg (501 Punkte) nach neun von zehn Rennen vor Janutin (449 Punkte). Zwischenbrugger (249 Punkte) ist als Siebenter bester Österreicher.