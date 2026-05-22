Vom ÖSV zum DSV: Tiroler Skispringer wechselt Verband

Verbandwechsel im Skisprungzirkus!

Wie die "Krone" berichtet, wechselt der Österreicher Timon-Pascal Kahofer zum DSV, wo er in die Lehrgangsgruppe 1b, die der Österreicher Thomas Thurnbichler leitet, einberufen wird.

Als Grund nennt der Tiroler dem Medium: "Meine Frau hat in Deutschland mehr Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Deswegen haben wir uns gemeinsam für einen Umzug entschieden."

Vier Weltcup-Einsätze

Die Tatsache, dass Kahofer, der zuvor zehn Jahre beim ÖSV war, eine Doppelstaatsbürgerschaft besitzt, hätte den Schritt erleichtert. "Ich kann nur sagen, dass die Verbände sehr kooperativ und hilfsbereit waren", sagt er.

Der 27-Jährige ging zuletzt im FIS-Cup an den Start. Von 2021 bis 2023 war er viermal Teil des Weltcupteams, dabei punktete er einmal. Des Weiteren nahm er an der Skiflug-WM 2020 in Planica teil.