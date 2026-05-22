Vienna Capitals holen Torhüter zurück

Die Vienna Capitals gehen mit einem Wiener Goalie-Duo in die Saison 2026/27 der win2day ICE Hockey League.

Nach der bereits erfolgten Vertragsverlängerung mit Sebastian Wraneschitz verkünden die Wiener die Rückkehr von Max Zimmermann.

Der 26-jährige Torhüter mit Nationalteamerfahrung unterschreibt bei seinem Heimatverein einen Einjahresvertrag.

Zimmermann wurde bei den Caps ausgebildet

Damit geht der zweifache Meister nicht nur mit dem Stand jetzt einzigen in Österreich geborenen Torhüter-Duo in die neue Saison. Die Capitals verfügen mit den beiden Wienern derzeit auch über das einzige Goalie-Tandem, das auch im eigenen Verein ausgebildet wurde.

Zimmermann verbrachte den Großteil seiner Eishockey-Laufbahn in der Organisation der Vienna Capitals. Nach jahrelanger Ausbildung bei den Junior-Capitals stieg der Torhüter zur Saison 2017/18 zeitweise in den Profikader des Hauptstadtklubs auf.

Zur Saison 2021/22 verließ Zimmermann die Caps, um sich dem EK Die Zeller Eisbären in der Alps Hockey League anzuschließen. In Salzburg mauserte sich der Wiener über vier Spielzeiten zum wohl besten Torhüter der Liga. Mit dem Linksfänger im Tor krönten sich die Eisbären im Jahr 2023 erstmals zum österreichischen Meister der Alps Hockey League.

Im Dezember 2025 zog Zimmermann in die dänische Metal Ligaen zu den Frederikshavn White Hawks weiter. Im Dress des Grunddurchgangsletzten sorgte der Wiener sofort für Furore. Verletzungsbedingt konnte Zimmermann nur sechs Spiele für Frederikshavn absolvieren, in diesen kassierte er aber nur zehn Tore und verzeichnete eine Fangquote von 93,5 Prozent.

Zimmermann: "Habe gelernt, was es heißt, zu gewinnen"

"Es ist wahnsinnig schön, zu Hause zu sein und für die Organisation spielen zu dürfen, bei der ich praktisch den gesamten Nachwuchs durchlaufen habe. Ich habe in den vergangenen Jahren viel Spielpraxis gesammelt und gelernt, was es heißt, zu gewinnen. Die Erfahrungen, die ich in Frankreich und Dänemark gemacht habe, waren super und haben mich sowohl als Mensch als auch als Sportler weitergebracht", so Zimmermann.

Über Wraneschitz sagt der 26-Jährige: "Sebi und ich kennen uns schon sehr lange, wir haben uns immer gut verstanden. Wir werden uns in der kommenden Spielzeit gegenseitig pushen. Ich habe zuletzt einige Male darüber nachgedacht, wie es sein wird, wieder in der STEFFL Arena für die Capitals zu spielen. Darauf und auf die neue Saison freue ich mich jedenfalls schon sehr."