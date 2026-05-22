Eishockey-WM LIVE - die Spiele am heutigen Freitag

Tag 8 der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz! Während das ÖEHV-Team heute spielfrei hat und Kraft tankt, steigt im Nachmittagsprogramm in Zürich ein wichtiges Spiel in der Österreich-Gruppe. LIVE-Ticker>>>

Deutschland gegen Ungarn unter Zugzwang

Im Fokus steht die Partie zwischen Deutschland und Ungarn. Deutschland steht nach einem kapitalen Fehlstart und bisher lediglich einem Punkt. Gegen Ungarn ist die deutsche Auswahl unter Zugzwang.

Für die österreichischen Fans ist dieses Duell besonders brisant, da es die Ausgangslage im Kampf um das Viertelfinale direkt beeinflusst, bevor morgen der große Kracher Österreich gegen Deutschland steigt.

LIVE-Ticker: Deutschland vs. Ungarn (16:20 Uhr) >>>

Die Favoriten im Abend-Einsatz

In den restlichen Partien des Tages ist für reichlich Starpower gesorgt. Kanada peilt am Nachmittag gegen Slowenien den nächsten Dreier an. Am Abend greifen dann die skandinavischen Riesen ein: Finnland bittet Großbritannien zum Tanz, während Schweden im Parallelspiel gegen Italien als Favorit aufs Eis geht.

Die 4 Spiele am Freitag LIVE: