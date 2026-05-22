EC Red Bull Salzburg präsentiert neuen Trainer

Der EC Red Bull Salzburg hat seinen neuen Trainer gefunden!

Wie die "Eisbullen" bekanntgeben, wird Alan Letang neuer Head Coach. Der 50-jährige Kanadier kommt vom deutschen Zweitligisten Blue Devils Weiden. Für Letang ist das Engagement in Salzburg das erste als Cheftrainer in einer Top-Liga.

"Ich bin mit dem EC Red Bull Salzburg noch aus meiner aktiven Zeit als Spieler in der EBEL bestens vertraut. In den Gesprächen mit Helmut Schlögl wurde mir rasch klar, dass wir völlig übereinstimmende Vorstellungen davon haben, wohin wir dieses Team führen wollen – das machte die Entscheidung für mich denkbar einfach", wird Letang zitiert.

"Strebe unermüdlich nach Verbesserung"

Er sagt weiter: "Genau wie zu meiner Zeit als Spieler strebe ich auch als Trainer unermüdlich nach Verbesserung. Es gibt dafür keinen besseren Ort dafür als eine Organisation wie die Red Bulls, die in allem, was sie tut, nach dem Bestem strebt. Auf dieser Kultur aufzubauen und ein Teil von ihr zu sein, ist ein enormer Schritt nach vorn und ich kann es kaum erwarten, mich an die Arbeit zu machen."

Helmut Schlögl, Managing Director Pro der Salzburger, erklärt, dass Letang mit seinem professionellen und klaren Auftreten überzeugt habe.

"Er steht für einen modernen Coaching-Ansatz und versteht sich gleichzeitig als echter Teamplayer, der großen Wert auf ein funktionierendes Miteinander legt. Besonders wichtig ist uns seine offene und zugängliche Art – eine klare Open-Door-Policy, die den direkten Austausch mit den Spielern fördert und Vertrauen schafft. Zusätzlich bringt er wertvolle Erfahrung aus der Arbeit mit Top-Talenten in Kanada mit, was perfekt zu unserer Ausrichtung und unserer Verantwortung in der Spielerentwicklung passt.“

Traf als Spieler auf Salzburg

Seine Trainerkarriere begann Letang 2014 als Assistent Coach von Medvescak Zagreb in der KHL, dort war er zuvor als Spieler tätig, war auch Kapitän. Anschließend arbeitete er in der kanadischen Juniorenliga OHL als Assistant und Head Coach der Owen Sound Attack sowie als Head Coach bei den Sarnia Sting. Ab 2019 fungierte er zusätzlich als Assistant Coach, später auch als Head Coach des kanadischen U18- und U20-Nationalteams.

Sowohl mit dem U18-Team beim Hlinka Gretzky Cup als auch mit dem U20-Team bei der U20-Weltmeisterschaft holte er als Trainer jeweils zwei Mal Gold.

Als Spieler kam Letang auf 14 Spiele in der NHL und war für vier Saisonen bei den Hamburg Freezers und den Nürnberg Ice Tigers in der DEL. Den EC Red Bull Salzburg kennt er aus seiner Spielerzeit - als Gegner.

In der Erste Bank Eishockey Liga traf er mit HC Innsbruck (2008/09) und Medvescak Zagreb (2009-2013) auf den Klub.