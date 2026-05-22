Deutschland gewarnt: "Gegen Österreich ist es hart und eklig"

Geheimnisse gibt es zwischen Österreich und Deutschland längst keine mehr - zumindest im Eishockey.

Alleine in den letzten sechs Monaten hat man sich drei Mal duelliert, allerdings nicht mit einer derart großen Bedeutung wie bei der Eishockey-WM in Zürich am Samstag (20:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beide Nationen stecken mitten im Kampf um die Viertelfinal-Plätze, das ÖEHV-Team kann den Traum mit einem Sieg jeglicher Art praktisch realisieren. Sogar ein Punktgewinn könnte unter gewissen Umständen ausreichend sein.

Deutschland hingegen ist dazu verdammt, nach 60 Minuten zu triumphieren – ansonsten verpasst die Truppe von Bundestrainer Harold Kreis zum zweiten Mal in Folge die K.o.-Phase.

Mit dem Rücken zur Wand

"Wir stehen mit dem Rücken zur Wand", wusste DEB-Verteidiger Phillip Sinn im Gespräch mit LAOLA1 infolge des 3:4 nach Shootout gegen die USA am Mittwoch.