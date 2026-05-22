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Ungewisse Zukunft: Verliert Skisprung-Routinier weiteren Sponsor?

Bereits Anfang Mai wurde bekannt, dass der Pole und Manner getrennte Wege gehen, nun springt Berichten zufolge auch der Ausstatter ab.

Ungewisse Zukunft: Verliert Skisprung-Routinier weiteren Sponsor? Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Dawid Kubacki hat Berichten zufolge einen weiteren Sponsor verloren.

Bereits Anfang Mai wurde bekannt, dass der Pole und Manner getrennte Wege gehen. Nun soll, wie "vecer.com" berichtet, auch BWT abgesprungen sein.

Das könnte für den 36-Jährigen nun zu einem finanziellen Problem werden. Eigentlich war Kubacki überzeugt, nächste Saison wieder im Weltcup dabei zu sein. Laut polnischen Medien sei dieser Wunsch aktuell in Gefahr.

Verhandlungen mit Sponsor von Lanisek?

"Ich werde weiterhin springen, ich bin nach wie vor motiviert und weiß, was ich nächste Saison machen will", wird eine im März getätigte Aussage Kubackis in der "Krone" zitiert.

Zu einer möglichen Wende könnte es durch die slowenische Firma Slatnar kommen. Der Hersteller, bei dem auch Anze Lanisek unter Vertrag steht, soll bereits Gespräche mit dem zweifachen Weltmeister führen.

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