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Trauer im Skisprunglager: Trainerlegende Dieß verstorben

Der Innviertler entdeckte einst das Talent von Andreas Goldberger.

Trauer im Skisprunglager: Trainerlegende Dieß verstorben Foto: © IMAGO / Christian Heilwagen
Textquelle: © LAOLA1
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Die Skisprungfamilie trauert um Richard Dieß.

Der Ex-Trainer und Skispringer ist am 16. Juni verstorben. Er wurde 93 Jahre alt. Lange Zeit kümmerte er sich um den Nachwuchs, so entdeckte er einst auch Andreas Goldberger, aber auch Athleten wie Werner Rathmayr, Bernhard Zauner und Franz Neuländtner.

"Ich war auf jeden Fall ein besserer Trainer als Springer", wurde er einst von der "Kronen Zeitung" zitiert. Erst im Alter von 20 Jahren begann er selbst mit dem Sport.

Letzter Sprung mit 80 Jahren

Goldberger findet lobende Worte über ihn: "Er war ein absolutes Vorbild und hat von uns immer jene Disziplin gefordert, die er selbst vorgelebt hat."

Besonders beeindruckend: Dieß blieb dem Sport noch viele Jahre in der Masters-Szene treu. Mit beachtlichen 80 Jahren ging er das letzte Mal von der Schanze. "Ich springe frei und voll Vertrauen, und gebe und erreiche mein Bestes", war sein Motto.

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