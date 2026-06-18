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WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Mexiko vs. Südkorea
WM 2026 heute live: Wo läuft Mexiko gegen Südkorea am Freitag ab 3:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Spiel Mexiko gegen Südkorea (Freitag, ab 3:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1 & ORF ON. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.
In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Donnerstag, 18.06., 18:00 Uhr: Tschechien vs. Südafrika
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Donnerstag, 18.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Freitag, 19.06., 00:00 Uhr: Kanada vs. Katar
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Freitag, 19.06., 03:00 Uhr: Mexiko vs. Südkorea
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV