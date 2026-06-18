WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Mexiko vs. Südkorea

Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Spiel Mexiko gegen Südkorea (Freitag, ab 3:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1 & ORF ON. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Donnerstag, 18.06., 18:00 Uhr: Tschechien vs. Südafrika

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 18.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Freitag, 19.06., 00:00 Uhr: Kanada vs. Katar

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Freitag, 19.06., 03:00 Uhr: Mexiko vs. Südkorea

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

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