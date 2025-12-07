Nur ein Österreicher unter den besten 15.

Die ÖSV-Adler hinken beim zweiten Großschanzen-Springen in Wisla (HS 134) den Erwartungen hinterher. Ohne Stefan Kraft ist Manuel Fettner (-12,7) auf Rang 15 der beste Österreicher.

Schon beim ersten Springen in Wisla stand kein Österreicher am Podest. Auch am Sonntag haben Daniel Tschofenig und Co. offenbar Probleme mit der Schanze. Der Tournee-Sieger der Vorsaison ist nach dem 1. Durchgang nur 19. mit 15 Punkten Rückstand.

Knapp dahinter reiht sich Jan Hörl als 20. ein. Jonas Schuster (24.) qualifiziert sich im Gegensatz zu Maximilian Ortner (36.) und Stephan Embacher (32) noch für die Entscheidung.

Ryoyu Kobayashi führt zur Halbzeit vor Piotr Zyla und Philipp Raimund. Domen Prevc (4.) und Kacper Tomasiak (5.) lauern knapp dahinter.