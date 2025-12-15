NEWS

Neuer Head Coach in der win2day ICE Hockey League

In Südtirol ist die Nachfolge von Kurt Kleinendorst zwei Tage nach dessen Entlassung geklärt.

Der HC Bozen hat einen neuen Head Coach: Doug Shedden übernimmt die "Foxes".

Der Tabellenfünfte der win2day ICE Hockey League klärt damit die Nachfolge von Kurt Kleinendorst. Shedden coachte zuletzt Vaasan Sport in der finnischen "Liiga", gab den Job nach zwei Monaten aber auf.

In der Vergangenheit sammelte der 64-jährige Kanadier auch Erfahrungen in der Schweizer NLA, der KHL, DEL und der slowakischen "Extraliga". Er war mehrfach Teil des kanadischen Trainerteams beim Spengler Cup, 2008 war er finnischer Head Coach bei der Weltmeisterschaft und holte dabei Bronze.

"Bozen war meine erste europäische Station als Spieler und hatte immer einen besonderen Platz in meinem Herzen", erklärt Shedden.

"Ich erinnere mich noch heute an das Gefühl der Faszination, das ich bei meiner ersten Ankunft verspürt habe. Ich wollte immer zurückkehren, und es ist wunderschön, dies heute tun zu können. Es kommt nicht alle Tage vor, mitten in der Saison eine so talentierte Mannschaft zu übernehmen, die um den Titel kämpft. Ich habe mehrere Spiele gesehen und kenne einige Spieler, wie zum Beispiel Gersich, den ich im vergangenen Jahr trainiert habe. Mein Hockey ist offensiv ausgerichtet, und ich bin überzeugt, dass die richtigen Spieler vorhanden sind, um dieses Potenzial voll auszuschöpfen."

