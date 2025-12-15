NEWS

Die Startnummern für den Frauen-Slalom in Courchevel

Am Dienstag steht für die ÖSV-Technikerinnen der Slalom in Courchevel auf dem Programm. Die wichtigsten Startnummern im Überblick:

Die Startnummern für den Frauen-Slalom in Courchevel Foto: © GEPA
Am Dienstag findet in Courchevel der vierte Slalom der Saison statt (ab 17:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Den ersten Durchgang eröffnet die Deutsche Lena Dürr. Mit Startnummer zwei geht die Schweizerin Camille Rast ins Rennen. Nach Lara Colturi (3.) kommt mit Wendy Holdener die zweite Schweizerin aus der Topgruppe. Zrinka Ljutic stößt sich als fünfte Läuferin aus dem Starthaus.

Als erste Österreicherin kommt Katharina Liensberger mit Startnummer sechs. Direkt nach ihr steigt Mikaela Shiffrin in das Renngeschehen ein. Die US-Amerikanerin hat die ersten drei Slaloms der Saison allesamt für sich entscheiden können.

Katharina Truppe kommt als Neunte, Katharina Huber als 15.

Die weiteren Österreicherinnen: Katharina Gallhuber (21.), Franziska Gritsch (29.), Lisa Hörhager (30.), Leonie Raich (49.) und Natalie Falch (54.).

