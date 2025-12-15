Mit 53 Jahren: Kehrt Noriaki Kasai in den Weltcup zurück?

Gelingt Skisprung-Oldie Noriaki Kasai die Rückkehr in den Weltcup?

Der 53-Jährige springt weiter auf hohem Niveau, im Continental Cup im finnischen Kuusamo erreichte er die Plätze 14 und 18 - für den Japaner könnten sich die guten Leistungen sogar mit einer Rückkehr in den Weltcup rechnen.

Über das Zusatzkontingent der nationalen Gruppe winkt das Comeback, spätestens bei den Springen in Sapporo Mitte Jänner könnte es so weit sein.

Kasai würde dadurch seinen eigenen Altersrekord noch einmal knacken.