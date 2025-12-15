NEWS

Mit 53 Jahren: Kehrt Noriaki Kasai in den Weltcup zurück?

Der Japaner zeigt sich im Continental Cup in guter Form, das könnte belohnt werden.

Mit 53 Jahren: Kehrt Noriaki Kasai in den Weltcup zurück? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gelingt Skisprung-Oldie Noriaki Kasai die Rückkehr in den Weltcup?

Der 53-Jährige springt weiter auf hohem Niveau, im Continental Cup im finnischen Kuusamo erreichte er die Plätze 14 und 18 - für den Japaner könnten sich die guten Leistungen sogar mit einer Rückkehr in den Weltcup rechnen.

Über das Zusatzkontingent der nationalen Gruppe winkt das Comeback, spätestens bei den Springen in Sapporo Mitte Jänner könnte es so weit sein.

Kasai würde dadurch seinen eigenen Altersrekord noch einmal knacken.

Die 10 ältesten Sieger im Skisprung-Weltcup

#10 - Dawid Kubacki (POL)
#9 - Piotr Zyla (POL)

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Tournee-Ticket gesichert - Ortner zurück im Weltcup-Team

Tournee-Ticket gesichert - Ortner zurück im Weltcup-Team

Skispringen
1
ÖSV-Adler verpassen bei Prevc-Doppelsieg das Podium

ÖSV-Adler verpassen bei Prevc-Doppelsieg das Podium

Skispringen
3
Skispringen LIVE: ÖSV-Adler müssen auf eine Aufholjagd hoffen

Skispringen LIVE: ÖSV-Adler müssen auf eine Aufholjagd hoffen

Skispringen
ÖSV-Coach stärkt Manuel Feller den Rücken

ÖSV-Coach stärkt Manuel Feller den Rücken

Ski Alpin
1
NHL: Minnesota fertigt ohne Rossi die Bruins ab

NHL: Minnesota fertigt ohne Rossi die Bruins ab

NHL
Eishockey: Siegreiches Debüt von Rossi für Vancouver Canucks

Eishockey: Siegreiches Debüt von Rossi für Vancouver Canucks

NHL
7
Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Noriaki Kasai