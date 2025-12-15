NEWS

ÖSV-Skispringer erhalten zusätzlichen Startplatz

Der 23-Jährige war zuletzt nicht mehr im ÖSV-Aufgebot, sichert sich aber das Ticket für die Vierschanzentournee.

ÖSV-Skispringer erhalten zusätzlichen Startplatz Foto: © GEPA
Maximilian Ortner kehrt in das Weltcupteam der ÖSV-Skispringer zurück.

Der 23-Jährige wurde zuletzt von ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl aus dem Aufgebot gestrichen. Am Wochenende war er in Ruka beim Kontinentalcup im Einsatz. Dort bekam Ortner einen klaren Auftrag: Er sollte einen zusätzlichen Startplatz für die Vierschanzentournee erspringen. Ein Auftrag, den er mit Bravour erledigte.

Im ersten Springen landete Ortner noch auf Rang zwei, am Tag darauf wurde er erneut Zweiter - der siebte Tournee-Startplatz war damit eingetütet.

Ortner selbst wird damit den Startplatz für die Tournee erhalten und kehrt ins Weltcup-Team zurück.

