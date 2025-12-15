NEWS

Ersatz für abgesagtes Ruka-Springen gefunden

Lahti springt als Austragungsort für den ausgefallenen Wettkampf in Ruka ein. Auch das Datum für diesen zusätzlichen Einzelwettbewerb steht bereits fest.

Ersatz für abgesagtes Ruka-Springen gefunden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Das finnische Lahti springt einmal mehr für einen ausgefallenen Wettkampf im Skispringen ein.

Als Ersatz für den zweiten Bewerb in Ruka, der aufgrund starken Windes abgesagt werden musste, wird am 6. März im WM-Ort von 2029 ein zusätzlicher Einzelwettbewerb ausgetragen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der finnische Ort einen Weltcupbewerb übernimmt: Lahti war schon 2014, 2016 und 2020 jeweils für Ruka, 2022 für Sapporo und 2024 für Szczyrk eingesprungen.

Wintersport Skispringen Lahti Ruka