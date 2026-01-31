NEWS

Skispringen LIVE: Einzelbewerb in Willingen

Können die ÖSV-Adler an das zuletzt gute Abschneiden auf der Großschanze anknüpfen? Live-Ticker:

Skispringen LIVE: Einzelbewerb in Willingen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach der Skiflug-WM kehren die Adler wieder zum Skispringen zurück. Im deutschen Willingen findet heute der erste von zwei Einzelbewerben der Skispringer auf der Großschanze statt (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Das österreichische Team rund um Daniel Tschofenig und Stefan Kraft will an den guten Leistungen in Sapporo anknüpfen.

Während Jan Hörl bei der Skiflug-WM als bester Österreicher Vierter wurde, schaffte es Daniel Tschofenig davor in Sapporo auf den dritten Platz und sorgte damit für ein ÖSV-Podest.

Das Einzelspringen in Willingen im LIVE-Ticker:

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

#26 - Florian Liegl
#26 - Christian Nagiller

Slideshow starten

32 Bilder

Mehr zum Thema

Skispringen LIVE - Einzel in Willingen: das Ergebnis

Skispringen LIVE - Einzel in Willingen: das Ergebnis

Skispringen
ÖSV-Team bei Skisprung-Farce in Willingen nicht am Podest

ÖSV-Team bei Skisprung-Farce in Willingen nicht am Podest

Skispringen
7
Eder hadert bei Olympia-Generalprobe: "Es fliegt gar nicht"

Eder hadert bei Olympia-Generalprobe: "Es fliegt gar nicht"

Skispringen
Skispringen LIVE: Der Mixed-Bewerb in Willingen

Skispringen LIVE: Der Mixed-Bewerb in Willingen

Skispringen
2
Ofner in letztem Bewerb vor Olympia im kleinen Finale

Ofner in letztem Bewerb vor Olympia im kleinen Finale

Winter-Mix
Obmann im letzten Parallel-Rennen vor Olympia am Podest

Obmann im letzten Parallel-Rennen vor Olympia am Podest

Snowboard
Schockmoment: Franzoni mit "Miller-Gedenkaktion" in Crans Montana

Schockmoment: Franzoni mit "Miller-Gedenkaktion" in Crans Montana

Ski Alpin
1

Kommentare

Wintersport Skispringen Skisprung-Weltcup ÖSV-Skispringer Stefan Kraft Jan Hörl Willingen Daniel Tschofenig Domen Prevc