Nach der Skiflug-WM kehren die Adler wieder zum Skispringen zurück. Im deutschen Willingen findet heute der erste von zwei Einzelbewerben der Skispringer auf der Großschanze statt (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Das österreichische Team rund um Daniel Tschofenig und Stefan Kraft will an den guten Leistungen in Sapporo anknüpfen.

Während Jan Hörl bei der Skiflug-WM als bester Österreicher Vierter wurde, schaffte es Daniel Tschofenig davor in Sapporo auf den dritten Platz und sorgte damit für ein ÖSV-Podest.

Das Einzelspringen in Willingen im LIVE-Ticker: