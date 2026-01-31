NEWS

Eder hadert bei Olympia-Generalprobe: "Es fliegt gar nicht"

Ausgerechnet beim letzten Weltcup-Wochenende vor den Olympischen Spielen in Willingen läuft es für ÖSV-Skispringerin Lisa Eder nicht. Auch Julia Mühlbacher patzt.

Eder hadert bei Olympia-Generalprobe: "Es fliegt gar nicht" Foto: © GEPA
Eirin Maria Kvandal hat am Samstag überraschend das Weltcup-Skispringen in Willingen gewonnen.

Die 24-jährige Norwegerin segelt auf der Mühlenkopfschanze auf 138,5 und 143,5 m und verweist Seriensiegerin Nika Prevc um 11,3 Zähler auf Rang zwei. Für Kvandal ist es der erste Saisonsieg. Dritte wird die Japanerin Nozomi Maruyama.

Beste Österreicherin ist Julia Mühlbacher, die von Rang fünf im ersten Durchgang auf Platz 13 zurückfällt. Lisa Eder wird 15.

Mühlbacher patzt im Finale

Mühlbacher verpatzt ihren zweiten Sprung und damit ein besseres Ergebnis.

"Ich habe gleich nach dem Tisch das Gefühl gehabt, dass sich die Ski-Enden überkreuzt haben. Der zweite Sprung war leider nichts", sagt sie im ORF-TV nach dem 113-m-Sprung. "Ich sehe es gelassen, der Weg stimmt. Der erste war immerhin cool."

Die nicht ganz fitte Lisa Eder hadert mit ihrem System. "Es fliegt einfach gar nicht, es kommt vom Tisch nicht viel an, es ist schwierig."

Am Sonntag (13.15 Uhr) steht ein weiterer Einzelbewerb und damit auch das letzte Springen vor Olympia auf dem Programm.

