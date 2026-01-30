ÖSV-Team bei Skisprung-Farce in Willingen nicht am Podest

Der Wind meint es mit den Skisprung-Stars in Willingen alles andere als gut.

Das "himmlische Kind" sorgt im Mixed-Teambewerb auf der Mühlenkopfschanze für einen kaum aussagekräftigen Bewerb, in dem die Athlet:innen teils ewig lange Wartezeiten über sich ergehen lassen müssen.

Am Ende wird der Wettkampf nach dem ersten Durchgang gewertet, Slowenien geht als Sieger hervor. Das Team um die Geschwister Domen und Nika Prevc gewinnt mit 0,6 Punkten Vorsprung auf Deutschland. Der dritte Platz geht an Japan (-17,6 Zähler).

Rang vier belegt Österreich mit dem Quartett Julia Mühlbacher, Daniel Tschofenig, Lisa Eder und Stefan Kraft. Der Rückstand auf das Podest beträgt knapp 26 Punkte.

Am Wochenende bestreiten beide Geschlechter je zwei Einzel-Bewerbe.