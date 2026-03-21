Skifliegen LIVE: Der erste Männer-Bewerb in Vikersund

Nach den Skiflug-Bewerben am Kulm und einem eher durchwachsenen Skisprung-Wochenende in Oslo heben die ÖSV‑Adler nun am vorletzten Weltcup-Wochenende der Saison in Vikersund ab.

Am Samstag steht der erste von zwei Einzelbewerben auf der Skiflugschanze auf dem Programm (ab 17:05 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beim letzten Skifliegen am Kulm zeigte Stephan Embacher auf und musste sich nur Domen Prevc geschlagen geben. Der slowenische Gesamtweltcup‑Sieger segelte im Finaldurchgang auf 245,5 Meter und stellte damit einen neuen Schanzenrekord auf.

Im Skiflug-Weltcup führt Prevc 40 Punkte vor Embacher, der leicht erkrankt an den Start geht.

Das erste Skifliegen in Vikersund im LIVE-Ticker: