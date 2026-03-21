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Norwegerin schrammt knapp am Skiflug-Weltrekord vorbei

Eirin Maria Kvandal triumphiert beim Skifliegen in Vikersund. Eine ihrer Landsfrauen fliegt nur knapp an der Weltrekordmarke vorbei.

Norwegerin schrammt knapp am Skiflug-Weltrekord vorbei Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Eirin Maria Kvandal hat am Samstag das Frauen-Skifliegen in Vikersund gewonnen.

Die Norwegerin siegt 5,4 Punkte vor der Schwedin Frida Westman und 14,6 Zähler vor der slowenischen Weltcup-Dominatorin Nika Prevc, die ihre Halbzeit-Führung nicht verteidigen kann.

Die fünftplatzierte Norwegerin Anna Odine Ström steht mit 235,5 m den weitesten Flug der Konkurrenz. Damit verfehlt sie Prevc' Frauen-Weltrekord nur um 0,5 m.

Die beiden Österreicherinnen Lisa Eder und Julia Mühlbacher haben sich nicht für den Bewerb qualifiziert. Für Sonntag (9:30 Uhr) ist ein zweiter Bewerb geplant.

Von Goldberger bis Prevc: Historie der Skiflug-Weltrekorde

TONI INNAUER (Österreich)
ARMIN KOGLER (Österreich)

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