Norwegerin schrammt knapp am Skiflug-Weltrekord vorbei

Eirin Maria Kvandal hat am Samstag das Frauen-Skifliegen in Vikersund gewonnen.

Die Norwegerin siegt 5,4 Punkte vor der Schwedin Frida Westman und 14,6 Zähler vor der slowenischen Weltcup-Dominatorin Nika Prevc, die ihre Halbzeit-Führung nicht verteidigen kann.

Die fünftplatzierte Norwegerin Anna Odine Ström steht mit 235,5 m den weitesten Flug der Konkurrenz. Damit verfehlt sie Prevc' Frauen-Weltrekord nur um 0,5 m.

Die beiden Österreicherinnen Lisa Eder und Julia Mühlbacher haben sich nicht für den Bewerb qualifiziert. Für Sonntag (9:30 Uhr) ist ein zweiter Bewerb geplant.