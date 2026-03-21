Kugel-Überraschung Pirovano: "Ich muss es erst realisieren"

Die Überraschung ist perfekt - Abfahrts-Kugel 2025/26 geht an Laura Pirovano!

"Es ist unglaublich. Ich muss es erst realisieren. Ich habe so viele Emotionen, ich kann noch nicht alles verstehen, ich bin einfach mehr als glücklich", sagt die Italienerin nach ihrem Triumph beim Weltcup-Finale im "ORF"-Interview.

Pirovano gewann die Abfahrt in Kvitfjell 15 Hundertstel vor Breezy Johnson. Kira Weidle komplettierte das Podest (+0,25). Mehr dazu >>>.

Kein gutes Gefühl bei letzter Abfahrt

Für Pirovano war es der dritte Sieg in Folge. Anfang März stand sie in der Abfahrt in Val di Fassa erstmals in dieser Saison auf dem Podest und das erstmals gleich ganz oben. Einen Tag später folgte erneut ein Triumph. Somit spielte sie ab dem Zeitpunkt eine Rolle in der Disziplinenwertung.

Sie selbst wüsste jedoch nicht, warum es nach den Olympischen Spielen plötzlich so gut gelaufen ist. Vor allem beim Saisonfinish hatte sie am Samstag kein gutes Gefühl: "Als ich es grün aufleuchten gesehen habe, dachte ich, es ist nicht möglich, es ist verrückt." Zuvor habe sie Angst gehabt, auf die Ergebnisliste zu schauen.

Aicher: "Es ist komplett verdient"

Von ihren Konkurrentinnen gibt es nur lobende Worte. Emma Aicher, die das Rennen als Fünfte beendete und die Disziplinenwertung 83 Punkte hinter der Siegerin abschloss, meint: "Es ist einfach komplett verdient von Laura (Anm. Pirovano)."

Auch Cornelia Hütter kann nach ihrem Kugelgewinn vor zwei Jahren mitfühlen: "Ich weiß genau, wie sie sich fühlt. Der Moment gehört ihr", sagt sie.

Die Österreicherin ergänzt: "Den halben Winter geht man zu ihr im Ziel hin und sagt: Du fährst so gut Ski, aber es reicht knapp nicht, dass du am Stockerl bist und die letzten drei Abfahrten gewinnt sie. Sie hat den Lauf durchgezogen und ich finde, dort gehört sie auch hin, weil sie eine extrem gute Skifahrerin ist von der Grundtechnik."

Pirovano folgt ihrer Teamkollegin Federica Brignone, die letztes Jahr die Kugel holte.

Endstand im Abfahrts-Weltcup: