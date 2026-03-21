Leerer Tank: ÖSV-Skisprung-Ass beendet Saison vorzeitig

Österreichs beste Skispringerin der zu Ende gehenden Saison verabschiedet sich vorzeitig in den Sommerurlaub.

Lisa Eder verzichtet aufgrund fehlender Energiereserven auf ein Antreten bei den zwei ausstehenden Skiflug-Bewerben in Vikersund und Planica.

"Meine Kraftreserven sind weitgehend aufgebraucht und es fällt mir schwer, die nötige Spannung zu halten - sowohl für die letzten Flüge, als auch um den Skidruck sauber auszugleichen", erklärte Eder.

Erste Weltcup-Siege als Highlight

Mit insgesamt elf Podestplätzen sprang die 24-Jährige ihre mit Abstand beste Saison. "Meine Highlights waren natürlich meine beiden Weltcupsiege." Sie triumphierte in Zao (JPN) und in Hinzenbach jeweils auf der Normalschanze.

Bei Olympia flog die Salzburgerin als Medaillenkandidatin am Podest vorbei.