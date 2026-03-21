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Skibergsteiger Hiemer/Verbnjak feiern ersten Weltcupsieg

Nach der Enttäuschung bei den Olympischen Spielen ist der Erfolg eine Versöhnung.

Skibergsteiger Hiemer/Verbnjak feiern ersten Weltcupsieg Foto: © GEPA
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Österreichs Skibergsteiger feiern am Samstag ihren ersten Weltcupsieg.

In der olympischen Mixed-Staffel im Martelltal holen Johanna Hiemer und Paul Verbnjak den Premierenerfolg für den ÖSV.

Startläuferin Hiemer übernimmt sofort die Führung, die das rot-weiß-rote Duo nicht mehr abgibt. Hiemer/Verbnjak gewinnen nach 35:42 Minuten mit 26 Sekunden Vorsprung auf die Italiener Alba de Silvestro und Michele Boscacci.

"Es fühlt sich unglaublich gut an und gerade auch nach der Enttäuschung bei Olympia freut es uns natürlich besonders", erklärt Hiemer.

"Ich glaube, wir konnten heute wirklich zeigen, dass wir es drauf haben. Olympia und die Zeit danach war jetzt nicht ganz einfach. Dass wir nun ganz oben stehen dürfen, ist einfach traumhaft", sagt Verbnjak.

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