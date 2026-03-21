Gandler in der Verfolgung am Holmenkollen in Top 15

Anna Gandler und Lisa Hauser haben beim Weltcup-Finale der Biathletinnen auf dem Holmenkollen ein starkes Verfolgungsrennen über 10 km gezeigt.

Gandler verbessert sich am Samstag in Oslo von Rang 34 auf Platz 15, Hauser macht in ihrem vorletzten Karriererennen zwölf Plätze gut und kommt als 24. ins Ziel.

Die 32-jährige Tirolerin gibt am Sonntag (13:45 Uhr) im Massenstart über 12,5 km ihren Abschied von der Weltcupbühne, Gandler verpasst die Qualifikation.

Drittbestes Saisonergebnis für Gandler

Gandler verfehlt im ersten Liegendschießen ein Mal die Scheibe, bleibt danach aber fehlerlos. Die Tirolerin geht als Neunte in die Schlussrunde, kann das Tempo aber nicht halten und kommt mit 2:04,8 Minuten Rückstand ins Ziel. Platz 15 ist ihr drittbestes Saisonergebnis in einem Einzel-Bewerb nach zwei Mal Rang 14 in Ruhpolding.

Hauser muss nach den zwei Liegendschießen jeweils ein Mal in die Strafrunde, bleibt im Stehen fehlerlos und liegt schließlich 2:38,6 Minuten zurück.

Den Sieg holt sich die Schwedin Hanna Öberg im Sprint vor der Französin Julia Simon (+0,5 Sek.) und ihrer Schwester Elvira Öberg (+23,2).

Laegreid gewinnt Foto-Finish

Die Verfolgung der Männer geht in einem packenden Finale an Sprint-Sieger Sturla Holm Laegreid.

Der norwegische Lokalmatador verweist Gesamtweltcup-Sieger Eric Perrot (FRA) in einem Foto-Finish auf Platz zwei, beide Athleten bleiben am Schießstand fehlerfrei. Emilien Jacquelin (FRA) komplettiert mit zwei Schießfehlern und 1:11 Minuten Rückstand das Podest.

Dominic Unterweger ist als einziger Österreicher am Start, er verbessert sich im Vergleich zum Sprint um vier Positionen und wird 52. (3 Fehler/+6:13,6 Minuten).

Die Biathlon-Saison wird am Sonntag mit den Massenstart-Bewerben abgeschlossen.