ÖSV-Olympiasieger beendet Saison frühzeitig

Jan Hörl zieht einen vorzeitigen Schlussstrich unter diese Saison.

Wie der ÖSV am Mittwoch bekannt gibt, beendet der Super-Team-Olympiasieger diese Saison frühzeitig. Zum Skisprung-Weltcup in Oslo wird er demnach nicht mehr anreisen.

Stattdessen will sich Hörl auf seine Regeneration konzentrieren. Der Salzburger kämpft mit anhaltenden Rückenbeschwerden, weswegen er bereits den Heimweltcup am Kulm auslassen musste.

Sein letzter Weltcup-Auftritt in diesem Winter war damit der Sieg im Super-Team mit Daniel Tschofenig in Lahti.

Das sagt Hörl

"Ich beende meine Saison mit einem Sieg im Super-Team in Lahti. Nach der Goldenen bei den Olympischen Spielen bin ich mit der Saison sehr zufrieden, auch wenn nicht alles optimal gelaufen ist. Die Rückenbeschwerden begleiten mich jetzt schon zu lange. Mein Fokus ist deshalb, meine Gesundheit therapeutisch langfristig in den Griff zu bekommen", wird Hörl in der Mitteilung zitiert.