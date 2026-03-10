Overtime-Krimi in Graz im ersten Playoff-Spiel

Spannender Start in die Playoffs für den Grunddurchgangs-Sieger der win2day ICE Hockey League!

Die Graz 99ers starten mit einem 2:1 Sieg nach Verlängerung in ihre Viertelfinal-Serie gegen den EC VSV.

Im Grazer Bunker beginnen die heimischen 99ers mit mehr Tempo und setzen den VSV früh unter Druck, Goalie Joe Cannata hält seinen Kasten aber dicht. So kommen die "Adler" aus Villach zur Mitte des ersten Durchgangs immer besser ins Spiel.

Der erste Treffer der Begegnung fällt erst im zweiten Drittel: Helewka bekommt schon in der neutralen Zone viel Platz und kann bis in den hohen Slot vordringen, während vier Grazer vor ihm zurückweichen. Gegen den gezielten Schuss kann auch 99ers-Goalie Lagace nichts mehr ausrichten, der VSV geht in Führung (21.).

Spiel eins muss gleich in die Verlängerung

Das Mitteldrittel wird immer ruppiger, auf beiden Seiten setzt es Strafen. In Minute 37 sind beide Mannschaften mit nur vier Feldspielern unterwegs und die Grazer machen mehr aus den freien Räumen auf dem Eis: Collins jagt die Scheibe mit der Rückhand ins Tor, die 99ers gleichen aus (37.).

Damit ist alles wieder offen, trotz einer engagierten Schlussoffensive der Grazer fallen bis zum Ende der regulären Spielzeit keine weiteren Tore.

Mit dem Stand von 1:1 geht es in die Overtime. Erst nach fast 15 Minuten Verlängerung erlöst Currie das steirische Publikum, indem er Ganahls Querpass ins Tor bugsiert.