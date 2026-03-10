NEWS

ICE-Playoffs: Die Ergebnisse vom Viertelfinal-Auftakt

Graz bezwingt den VSV in einem Overtime-Krimi. Salzburg erleidet einen Fehlstart gegen Pustertal. Spätes Ljubljana-Comeback in Bozen. Schock nach Abbruch in Klagenfurt!

ICE-Playoffs: Die Ergebnisse vom Viertelfinal-Auftakt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Großartige Spannung zum Playoff-Auftakt in der win2day ICE Hockey League.

Die "fünfte Jahreszeit" in der heimischen Eishockey Liga wird mit einem Spektakel auf mehreren Schauplätzen eröffnet. Doch in Klagenfurt rückt der Eishockeysport ganz klar in den Hintergrund.

Dabei feiern die Graz99ers einen Overtime-Erfolg über den VSV.

Salzburg muss einen Playoff-Fehlstart gegen Pustertal hinnehmen.

Ljubljana jubelt nach einer großen Aufholjagd in Bozen.

KAC-Fehervar muss nach einem Kollaps eine KAC-Cracks abgebrochen werden.

Bereits am kommenden Donnerstag stehen die zweiten Begegnungen in den Viertelfinalserien an.

