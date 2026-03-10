Overtime-Erfolg! Pustertal schockt Salzburg zum Playoff-Auftakt

Fehlstart für die "Eisbullen" in den Playoffs!

Der EC Red Bull Salzburg kassiert zum Auftakt der Viertelfinalserie in der win2day ICE Hockey League eine 2:3-Overtimepleite im Volksgarten gegen den HC Pustertal.

Dabei dürfen sich die Gastgeber über einen frühen Führungstreffer freuen. Devante Stephens netzt die Scheibe nach einem starken Pass von Mario Huber zur 1:0-Führung ein (7.).

Pustertal gestaltet den ersten Abschnitt aber äußerst ausgeglichen.

Pustertal sorgt für die Wende und erspielt sich eine 2:1-Führung

Nur zwei Minuten nach dem Wiederbeginn darf der HCP beinahe jubeln. Mikael Frycklund trifft ins kurze Eck, aber eine Coach's Challenge der Salzburger ist nach einer Abseitsstellung erfolgreich.

Dennoch gelingt Pustertal im Mittelabschnitt der Ausgleich. Greg Di Tomaso bugsiert die Schiebe mit einem starken Schuss ins rechte Eck zum 1:1-Ausgleich (29.).

Zudem drehen die "Wölfe" die Partie sogar zur Führung. Henry Bowlby schießt die Pusterer nach einer Robertson-Zeitstrafe im Powerplay zur 2:1-Führung beim Serienchampion (37.).

Nur 71 Sekunden danach sorgen die Heimischen aber wieder für ausgeglichene Verhältnisse. Travis St. Denis erzielt mit einem Handgelenksschuss den 2:2-Ausgleich.

HCP erkämpft sich die Serienführung in der Overtime

In der Folge agiert der HCP weiterhin ziemlich gefährlich und erarbeitet sich auch ein Chancenplus. Ein torloser dritter Abschnitt führt aber zu einer Overtime in der ersten Viertelfinal-Begegnung.

Schließlich dürfen die "Wölfe" allerdings jubeln: Zunächst verhindern die Salzburger bei zwei Unterzahl-Situationen noch die Heimpleite. Doch Rok Ticar erzielt in der 66. Minute nach einem schnellen Gegenangriff den 3:2-Treffer für Pustertal.

Daher erspielt sich Pustertal eine 1:0-Serienführung gegen den ICE-Serienchampion. Bereits am Donnerstag folgt das zweite Aufeinandertreffen in Südtirol.