Rücktritt im ÖSV-Speed-Team

Nach 13 Jahren, 100 Weltcup-Starts und zwei Kreuzbandrissen zieht die 30-jährige Tirolerin einen Schlussstrich unter ihre Ski-Karriere.

Rücktritt im ÖSV-Speed-Team Foto: © GEPA
Rücktritt im ÖSV-Speed-Team: Christina Ager beendet mit sofortiger Wirkung ihre Karriere.

Nach 13 Jahren verabschiedet sich die 30-jährige Tirolerin damit von der Weltcup-Bühne.

2013 feierte Ager ihr Weltcup-Debüt in Levi (FIN). Mit der Startnummer 53 fuhr die damals 18-Jährige im Slalom sensationell auf den vierten Platz.

Zwei Kreuzbandrisse binnen eines Jahres

2015 wechselte sie zu den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G. In der Abfahrt erreichte Ager in Cortina d’Ampezzo (ITA) den dritten Platz im Weltcup. Im Europacup triumphierte sie zehn Mal und fuhr 22 Mal auf das Podest.

Trotz ihres Verletzungspechs – sie erlitt zwei Kreuzbandrisse innerhalb eines Jahres – kämpfte sich Ager immer wieder in den Weltcup zurück. Nach 100 Weltcup-Starts ist es für die Speed-Spezialistin nun an der Zeit, die Rennski in die Ecke zu stellen. 

Ager: "Eine prägende Reise mit Höhen und Tiefen"

"Die letzten 13 Jahre im Spitzensport waren eine prägende Reise mit Höhen und Tiefen, auf die ich mit Dankbarkeit zurückblicke. Der Skisport hat mich geformt, mir beigebracht, nach Rückschlägen wieder aufzustehen, und mir unvergessliche Momente beschert. Der dritte Platz in Cortina war für mich persönlich der Lohn für all die harte Arbeit und die vielen Stunden in der Reha. Nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen und mich neuen Aufgaben zu widmen", sagt Ager.

