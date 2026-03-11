Marco all alone 👻 pic.twitter.com/kqokcUjJq6— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) March 11, 2026
Endstand
4:31:0 , 0:2 , 3:1
-
Vinnie Hinostroza
-
Niko Mikkola
-
Carter Verhaeghe
-
Carter Verhaeghe
-
Patrick Kane
-
Justin Faulk
-
Marco Kasper
NEWS
Kasper erzielt Treffer bei Niederlage von Detroit
Durch zwei Tore in den beiden Schlussminuten verliert Detroit die Partie aber noch.
Zwei Tore von Carter Verhaeghe (59./60.) in den beiden Schlussminuten des dritten Drittels zum 3:4 haben am Dienstagabend das NHL-Spiel von Detroit gegen die Florida Panthers gedreht.
Bis dahin hatten die Red Wings auswärts dank eines Treffers des Austro-Legionärs Marco Kasper (47.) 3:2 geführt, den dieser ebenfalls im Schlussdrittel erzielt hatte. Gegen Florida kommt der Kärntner auf 16:26 Minuten Eiszeit.
Kasper hält nun bei sieben Toren und neun Assists in 64 NHL-Saisonspielen.