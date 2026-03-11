Kasper erzielt Treffer bei Niederlage von Detroit

Zwei Tore von Carter Verhaeghe (59./60.) in den beiden Schlussminuten des dritten Drittels zum 3:4 haben am Dienstagabend das NHL-Spiel von Detroit gegen die Florida Panthers gedreht.

Bis dahin hatten die Red Wings auswärts dank eines Treffers des Austro-Legionärs Marco Kasper (47.) 3:2 geführt, den dieser ebenfalls im Schlussdrittel erzielt hatte. Gegen Florida kommt der Kärntner auf 16:26 Minuten Eiszeit.

Kasper hält nun bei sieben Toren und neun Assists in 64 NHL-Saisonspielen.

Kaspers Tor im VIDEO: