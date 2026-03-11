Florida Panthers Florida Panthers FLA Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
4:3
1:0 , 0:2 , 3:1
  • Vinnie Hinostroza
  • Niko Mikkola
  • Carter Verhaeghe
  • Carter Verhaeghe
  • Patrick Kane
  • Justin Faulk
  • Marco Kasper
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Kasper erzielt Treffer bei Niederlage von Detroit

Durch zwei Tore in den beiden Schlussminuten verliert Detroit die Partie aber noch.

Kasper erzielt Treffer bei Niederlage von Detroit Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/LAOLA1
Kommentare

Zwei Tore von Carter Verhaeghe (59./60.) in den beiden Schlussminuten des dritten Drittels zum 3:4 haben am Dienstagabend das NHL-Spiel von Detroit gegen die Florida Panthers gedreht.

Bis dahin hatten die Red Wings auswärts dank eines Treffers des Austro-Legionärs Marco Kasper (47.) 3:2 geführt, den dieser ebenfalls im Schlussdrittel erzielt hatte. Gegen Florida kommt der Kärntner auf 16:26 Minuten Eiszeit.

Kasper hält nun bei sieben Toren und neun Assists in 64 NHL-Saisonspielen.

Kaspers Tor im VIDEO:

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Bobby Hull - 610 Tore

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
13
Nächste Niederlage für Marco Rossi

Nächste Niederlage für Marco Rossi

NHL
2
ICE-Playoffs: Die Ergebnisse vom Viertelfinal-Auftakt

ICE-Playoffs: Die Ergebnisse vom Viertelfinal-Auftakt

ICE Hockey League
Comeback-Sieg! Ljubljana jubelt zum Playoff-Auftakt in Bozen

Comeback-Sieg! Ljubljana jubelt zum Playoff-Auftakt in Bozen

ICE Hockey League
Overtime-Krimi in Graz im ersten Playoff-Spiel

Overtime-Krimi in Graz im ersten Playoff-Spiel

ICE Hockey League
1
Overtime-Erfolg! Pustertal schockt Salzburg zum Playoff-Auftakt

Overtime-Erfolg! Pustertal schockt Salzburg zum Playoff-Auftakt

ICE Hockey League
Spielabbruch! KAC-Crack auf dem Eis zusammengebrochen

Spielabbruch! KAC-Crack auf dem Eis zusammengebrochen

ICE Hockey League
10

Kommentare

Eishockey Marco Kasper Florida Panthers Hockey Detroit Red Wings Wintersport NHL National Hockey League