Comeback-Sieg! Ljubljana jubelt zum Playoff-Auftakt in Bozen

Olimpija Ljubljana feiert in Bozen im ersten Viertelfinale der Playoffs in der win2day ICE Hockey League einen 3:2-Overtimesieg.

Zunächst erarbeitet sich Bozen im ersten Abschnitt ein klares Chancenplus. Allerdings verhindern die Slowenen einen Rückstand vor der ersten Drittelpause.

Der HCB bleibt aber im Mittelabschnitt tonangebend. Cristiano Digiacinto bugsiert daraufhin die Scheibe zur verdienten 1:0-Führung ins Netz unter (22.). Lediglich vier Minuten danach erhöht Brett Bollock nach einem hohen Stock von Zach Boychuk in Überzahl zum 2:0.

Ljubljana kämpft um das Comeback und belohnt sich spät

Doch Ljubljana schlägt im zweiten Abschnitt noch zurück. Reid McNeill erzielt den 1:2-Anschlusstreffer für die "Drachen" (38.). In der Folge verabsäumen es die "Foxes", für die Vorentscheidung zu sorgen. Dies rächt sich in der Schlussminute!

Denn Evan Polei rettet Ljubljana nur 36 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem 2:2-Ausgleich in die Overtime. Nur 55 Sekunden benötigen die Slowenen, um in der Verlängerung sogar endgültig jubeln zu dürfen.

Alex Petan besorgt den "Drachen" in Bozen nämlich den Auswärtssieg und die 1:0-Serienführung.

Bereits am Donnerstag steht die zweite Viertelfinal-Begegnung in Ljubljana an.