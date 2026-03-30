Das sind die Preisgeld-Könige der Skisprung-Saison 2025/26

Rang
Fahrer
Nation
Preisgeld (EUR)
1
Domen Prevc
Slowenien
540.085
2
Daniel Tschofenig
Österreich
212.067
3
Ryoyu Kobayashi
Japan
209.619
4
Ren Nikaido
Japan
188.328
5
Stephan Embacher
Österreich
186.252
6
Anze Lanisek
Slowenien
176.545
7
Philipp Raimund
Deutschland
168.234
8
Jan Hörl
Österreich
153.632
9
Felix Hoffmann
Deutschland
113.552
10
Stefan Kraft
Österreich
110.506
11
Marius Lindvik
Norwegen
101.995
12
Johann Andre Forfang
Norwegen
97.862
13
Naoki Nakamura
Japan
91.554
14
Manuel Fettner
Österreich
88.943
15
Kristoffer Eriksen Sundal
Norwegen
75.212
16
Gregor Deschwanden
Schweiz
72.628
17
Tomofumi Naito
Japan
70.100
18
Antti Aalto
Finnland
69.882
19
Kacper Tomasiak
Polen
67.761
20
Valentin Foubert
Frankreich
67.462
-
Wer ist der beste Skispringer aller Zeiten?3er-Gondel
-
Droht Österreich ein Olympia-Dämpfer?Standpunkt
-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
3er-Gondel: ÖSV-Adler - Betrüger oder Überflieger?3er-Gondel
-
3er-Gondel: Neue Skisprung-Regel: Eine Punktlandung?3er-Gondel
-
3er-Gondel: Special zur Vierschanzentournee3er-Gondel
-
3er-Gondel: Ist Odermatt heuer tatsächlich zu schlagen?3er-Gondel