Das sind die Preisgeld-Könige der Skisprung-Saison 2025/26

Domen Prevc darf sich natürlich nach seiner fulminanten Saison auch über das meiste Preisgeld freuen. Der Topverdiener bei den ÖSV-Adlern ist Daniel Tschofenig.

Die Skisprung-Saison ging mit dem Weltcup-Finale in Planica zu Ende.

Für die ÖSV-Adler war die Saison von Höhen und Tiefen geprägt. Hingegen durfte sich der Slowene Domen Prevc über Glanzleistungen im Weltcup und etliche Goldmedaillen freuen.

Klarerweise führt Prevc damit auch das Preisgeld-Ranking der Weltcup-Saison 2025/26 an. Allerdings folgt ihm direkt danach ein ÖSV-Adler.

Die Top-20 im Preisgeld-Ranking:

Rang

Fahrer

Nation

Preisgeld (EUR)

1

Domen Prevc

Slowenien

540.085

2

Daniel Tschofenig

Österreich

212.067

3

Ryoyu Kobayashi

Japan

209.619

4

Ren Nikaido

Japan

188.328

5

Stephan Embacher

Österreich

186.252

6

Anze Lanisek

Slowenien

176.545

7

Philipp Raimund

Deutschland

168.234

8

Jan Hörl

Österreich

153.632

9

Felix Hoffmann

Deutschland

113.552

10

Stefan Kraft

Österreich

110.506

11

Marius Lindvik

Norwegen

101.995

12

Johann Andre Forfang

Norwegen

97.862

13

Naoki Nakamura

Japan

91.554

14

Manuel Fettner

Österreich

88.943

15

Kristoffer Eriksen Sundal

Norwegen

75.212

16

Gregor Deschwanden

Schweiz

72.628

17

Tomofumi Naito

Japan

70.100

18

Antti Aalto

Finnland

69.882

19

Kacper Tomasiak

Polen

67.761

20

Valentin Foubert

Frankreich

67.462

