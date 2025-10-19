NEWS

ÖSV-Adler feiern Doppelsieg in Hinzenbach

Jan Hörl setzt sich nach Halbzeitführung vor Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig durch. Stefan Kraft fällt in der Entscheidung zurück.

ÖSV-Adler feiern Doppelsieg in Hinzenbach Foto: © GEPA
Österreichs Skispringer schlagen am zweiten Wettkampftag des Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach zurück.

Nach den Plätzen zwei und drei am Samstag führt Jan Hörl diesmal einen ÖSV-Doppelsieg vor Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig an. Hörls Vorsprung auf seinen Zimmerkollegen beträgt exakt sechs Punkte.

Den dritten Rang sichert sich der Japaner Ryoyu Kobayashi (-6,2 Pkt.). Der deutsche Vortagessieger Philipp Raimund (-7,6) muss sich diesmal mit dem vierten Platz begnügen, da er im zweiten Durchgang bei seinem Satz auf 93 Meter die Landung verpatzt.

Embacher stark, Kraft fällt zurück

Auf der starken fünften Position landet Juniorenweltmeister Stephan Embacher (-10,3). Der zur Halbzeit auf Rang zwei liegende Stefan Kraft (-15,7) fällt in der Entscheidung auf den achten Platz zurück.

Clemens Leitner wird Zwölfter, Maximilian Ortner landet an der 18. Stelle und Hannes Landerer beendet den Bewerb auf Platz 28.

Am kommenden Wochenende stehen in Klingenthal die letzten Bewerbe des Sommer-GP an, die neue Weltcup-Saison startet am 21. November in Lillehammer.

