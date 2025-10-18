Daniel Tschofenig hat nur knapp einen Heimsieg beim Sommer-Grand-Prix-Bewerb der Skispringer in Hinzenbach verpasst.

Der 23-Jährige landete am Samstag auf der Normalschanze zweimal bei 92,5 Metern und musste sich mit 250,3 Punkten nur dem Deutschen Philipp Raimund (251,8) geschlagen geben.

Rang drei ging mit dem Halbzeitführenden Jan Hörl (248,4) auch an einen ÖSV-Athleten.

Starkes ÖSV-Team

Clemens Leitner (5.), Stephan Embacher (8.) und Maximilian Ortner (9.) landeten auch in den Top Ten.

Stefan Kraft musste sich mit Platz zwölf begnügen.

Hörl: "Die anderen sind auch keine Nasenbohrer"

"Mein Job war sehr gut, ich habe das Beste rausgeholt, was zur Zeit da ist", sagte Tschofenig im ORF-Interview.

"Grundsätzlich war es glaube ich eine coole Leistung von mir, auch im zweiten Durchgang. Die anderen sind auch keine Nasenbohrer, man muss schon sehr gut springen, es muss alles zusammenpassen“, meinte Hörl nach Rang 3

Am Sonntag folgt ein weiterer Bewerb.